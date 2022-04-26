Burak Elmas idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burak Elmas idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Burak Elmas idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve 9 yönetim kurulu üyesi, idari ibrasızlığın kaldırılması için mahkemeye başvurarak dava açtı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve 9 yönetim kurulu üyesi, idari ibrasızlığın kaldırılması için mahkemeye başvurarak dava açtı.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri mahkemeye başvurdu. Elmas ve beraberindeki 9 yönetici, idari ibrasızlık kararının iptalini ve yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri tespitini istedi.
Ancak söz konusu durumun 30 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek seçime bir engel oluşturmadığı da belirtildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray, Burak Elmas, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title