Burak Çoban Adanaspor'da
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Adanaspor sol kanat mevkisini Burak Çoban'ı transfer ederek güçlendirdi.
Adanaspor sol kanat mevkisini Burak Çoban'ı transfer ederek güçlendirdi.
Başkan Bayram Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen Afjet Afyonspor'da forma giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Burak Çoban 2 yıllık sözleşmeye imza attı. "Camiamıza hayırlı olsun" diyerek sosyal medya hesabından transferi paylaşılan Burak geçtiğimiz sezon 9 gol kaydetti. - ADANA
İhlas Haber Ajansı / Spor