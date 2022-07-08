Burak Çoban Adanaspor'da Adanaspor sol kanat mevkisini Burak Çoban'ı transfer ederek güçlendirdi. Adanaspor sol kanat mevkisini Burak Çoban'ı transfer ederek güçlendirdi. Başkan Bayram Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen Afjet Afyonspor'da forma giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Burak Çoban 2 yıllık sözleşmeye imza attı. "Camiamıza hayırlı olsun" diyerek sosyal medya hesabından transferi paylaşılan Burak geçtiğimiz sezon 9 gol kaydetti. - ADANA İhlas Haber Ajansı / Spor Bayram Akgül Burak Çoban Adanaspor İstanbul Spor Haberler

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