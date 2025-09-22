Burak Can Kaymak, U17 Ligi'nde Parlıyor!

TKİ Tavşanlı Linyit spor'un Gelişim Ligi U17 takımının 16 yaşındaki genç kalecisi Burak Can Kaymak, sergilediği performansla adeta göz dolduruyor. Genç file bekçisi, hafta sonu oynanan kritik maçta yaptığı kurtarışlarla takımına bir puan kazandıran isim oldu.

Tavşanlı Karakova Stadı'nda oynanan Akademi U 17'de TKİ Tavşanlı Linyit spor - Eskişehir İdman Gücü spor müsabakası, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Maç boyunca rakip takımın ataklarına geçit vermeyen ve kalesinde devleşen 12 numaralı formasıyla Burak Can Kaymak, maçın yıldızı olarak öne çıktı. Yaptığı başarılı kurtarışlarla takımının sahadan bir puanla ayrılmasını sağlayan Kaymak, izleyicilerden tam not aldı.

2025-2026 futbol sezonu başında Akıncılarspor'dan TKİ Tavşanlı Linyitspor Akademi Ligi'ne transfer olan genç yetenek, gösterdiği performansla geleceğe yönelik büyük umut vaat ediyor. - KÜTAHYA