Bünyanlı Basketbolculardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret - Haberler

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Bünyanlı Basketbolculardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bünyanlı Basketbolculardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Okul Sporları Küçük Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye dördüncüsü olan Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu öğrencilerini misafir etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Okul Sporları Küçük Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye dördüncüsü olan Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu öğrencilerini misafir etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Kazanılan başarı fedakarca çalışmaların eseri. Bizleri sevindirdiniz ve gururlandırdınız. Hepinizi tebrik ediyor ve başarılarınızın bu azimli çalışmalarla artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nurettin Şahin, Okul Müdürümüz Saffet Arslan, antrenörlerimiz Ömer Demir ve Emrah Gaygış'a vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

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