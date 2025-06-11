Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit

Süper Lig devi Galatasaray'da gözler transfere çevrilmiş durumda. Cimbom, büyük bir bütçe ayırdığı Victor Osimhen'den haber beklerken Nijeryalı golcüden şoke eden bir hamle geldi.

26 yaşındaki futbolcunun İtalya Serie A kulübü Napoli ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Victor Osimhen'in kontratında İtalya dışındaki kulüpler için 75 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi var. Suudi Pro Lig kulübü Al-Hilal, bir süredir Victor Osimhen'in peşinde. Ancak Arap kulübü, şu ana kadar Nijeryalı santrforu ikna edebilmiş değil.

NAPOLI'YE ŞOK TEHDİT

Astronomik tekliflere rağmen Al-Hilal'e gitmeyen ve kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Victor Osimhen, Napoli'nin 75 milyon euroluk çıkış bedelini indirmek için kendi masaya oturdu.

MBAPPE TAKTİĞİYLE REST ÇEKTİ

Victor Osimhen'in, Kylian Mbappe taktiğiyle Napoli'ye rest çektiği bildirildi. Yıldız futbolcu, böylelikle Napoli'de bir sezon daha kalabileceğini bildirerek kulübü paniğe sevk edecek.

Hatırlanacağı üzere Kylian Mbappe de PSG'nin istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle bir sezon daha Fransız devinde kalmış ve daha sonra bedelsiz olarak Real Madrid'e transfer olmuştu.