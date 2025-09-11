Bunu hiç beklemiyordu! Fener'den kovulan Mourinho hayatının şokunu yaşadı

Süper Lig devi Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılan Jose Mourinho'nun adı Premier Lig ekipleriyle anılıyordu. Ancak West Ham için çıkan iddialara eski teknik direktör Sam Allardyce'ten net bir yanıt geldi.

PREMIER LİG HAYALİNE DARBE

Sarı-lacivertlilerde büyük umutlarla göreve gelen ancak başarısız sonuçlar ve tartışmalı açıklamalarıyla ayrılan Jose Mourinho, yeni adresi merak edilen isimler arasında. Tecrübeli hocanın en büyük hedefi Premier Lig'e geri dönmekti.

WEST HAM İDDİASI VE ALLARDYCE'IN SÖZLERİ

Adı West Ham United ile anılan Mourinho için kulübün eski teknik direktörü Sam Allardyce, "Potter ile yollar ayrılsa bile Mourinho düşünülmeyecek" açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE DÖNEMİ GÖZ ÖNÜNDE

İngiliz basını, Mourinho'nun Fenerbahçe'deki başarısız macerasına vurgu yaparak artık elit seviyede bir teknik adam olarak görülmediğini iddia ediyor.

BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

West Ham'da koltuğu sallantıda olan Graham Potter ile ilgili karar beklenirken, Mourinho'nun geleceği de büyük merak konusu.