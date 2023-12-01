Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'a 6-1 yenildiği karşılaşmanın ardından İrfan Can Kahveci, taraftarın tepkisi sonrası oldukça sinirlenerek tribüne yürümek istemişti. Ortaya çıkan bir video kaydında takım arkadaşları ve stat güvenliğinin güçlükle tuttuğu yıldız futbolcuya, tribünden "Şerefsiz seni, köpek. S... lan" denildiği duyuluyor.

Bunlar taraftar değil, provokatör! İrfan Can Kahveci'nin neden çıldırıp tribüne koştuğu video kaydında ortaya çıktı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tarihinin en ağır mağlubiyetlerinden birini yaşayan Fenerbahçe, Nordsjaelland'a 6-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci'nin tribündeki taraftarlarla neden problem yaşadığı ortaya çıktı.

TARAFTARLAR PROVOKE ETTİ

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte tribüne doğru koşarken takım arkadaşlar ve stat güvenliği araya girerek yıldız futbolcuyu tuttu. Ortaya çıkan videoda taraftarların İrfan Can Kahveci'yi provoke ettiği görülürken, "Şerefsiz seni, köpek. S... lan" gibi ifadeler kullandıkları duyuldu.

SONRADAN OYUNA GİRDİ

Takım arkadaşlarının güçlükle sakinleştirdiği İrfan Can Kahveci, mücadeleye 62. dakikada Cengiz Ünder'in yerine dahil olmuştu.