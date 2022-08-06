Bundesliga'nın ilk haftasında Bayern Münih, Eintracht Frankfurt ağlarına tam 6 gol gönderdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bundesliga'nın ilk haftasında Bayern Münih, Eintracht Frankfurt ağlarına tam 6 gol gönderdi

Bundesliga'nın ilk haftasında Bayern Münih, Eintracht Frankfurt ağlarına tam 6 gol gönderdi

Bundesliga'nın açılış haftasında Bayern Münih, deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 6-1 mağlup etti.

 - Güncelleme:

Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih, Bundesliga'nın açılış haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bavyera temsilcisi 6-1 kazandı.

MANE İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmanın 5. dakikasında Kimmich'in golüyle öne geçen Bayern, 10. dakikada Pavard, 29'da Mane, 35'te Musiala ve 43'te Gnabry'nin golüyle ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.

Bundesliga'nın ilk haftasında Bayern Münih, Eintracht Frankfurt ağlarına tam 6 gol gönderdi

KAPANIŞI MUSIALA YAPTI

İkinci yarıda Eintracht Frankfurt 64. dakikada Kolo Muani'nin golüyle farkı 4'e indirirken 83. dakikada Musiala'nın golüyle mücadele 6-1'lik Bayern üstünlüğüyle sona erdi.

Bundesliga'nın ilk haftasında Bayern Münih, Eintracht Frankfurt ağlarına tam 6 gol gönderdi

Haberler.com - Spor

Bayern Münih Bundesliga Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title