Bundesliga'nın ilk haftasında Bayern Münih, Eintracht Frankfurt ağlarına tam 6 gol gönderdi
Bundesliga'nın açılış haftasında Bayern Münih, deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 6-1 mağlup etti.
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Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih, Bundesliga'nın açılış haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bavyera temsilcisi 6-1 kazandı.
MANE İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI
Karşılaşmanın 5. dakikasında Kimmich'in golüyle öne geçen Bayern, 10. dakikada Pavard, 29'da Mane, 35'te Musiala ve 43'te Gnabry'nin golüyle ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.
KAPANIŞI MUSIALA YAPTI
İkinci yarıda Eintracht Frankfurt 64. dakikada Kolo Muani'nin golüyle farkı 4'e indirirken 83. dakikada Musiala'nın golüyle mücadele 6-1'lik Bayern üstünlüğüyle sona erdi.
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