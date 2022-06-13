Bulgaristan'da düzenlenen Kyokushin Avrupa Karate Şampiyonası'nda Avrupa 2'incisi oldu - Haberler

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Bulgaristan'da düzenlenen Kyokushin Avrupa Karate Şampiyonası'nda Avrupa 2'incisi oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bulgaristan'da düzenlenen Kyokushin Avrupa Karate Şampiyonası'nda Avrupa 2'incisi oldu

Bulgaristan'da düzenlenen Kyokushin Avrupa Karate Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde-60 kilogramda yarışan Bilecikli sporcu İsmet Durmuş, Avrupa 2'incisi oldu.

Bulgaristan'da düzenlenen Kyokushin Avrupa Karate Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde-60 kilogramda yarışan Bilecikli sporcu İsmet Durmuş, Avrupa 2'incisi oldu.

11-12 Haziran 2022 tarihlerinde Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen şampiyonaya 23 ülkeden 520 sporcu katıldı. Ümit, Genç, Yıldız ve Büyükler kategorilerinde katıldığı şampiyonada 29 milli sporcu tatamiye çıktı. Yarı final müsabakalarında rakiplerine karşı galip gelerek finale çıkmayı başaran büyük erkeklerde İsmet Durmuş, çıktığı final maçında rakibine karşı mağlup olarak ikincilik kürsüsünde yer aldılar.

Antrenörü ve aynı zamanda babası olan Yılmaz Durmuş, "Ben de Milli Takım antrenörü olarak kafile de görevliydim. Büyük bir gurur yaşadık. Başarımız Bilecik'imize armağan olsun" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Spor

Avrupa Karate Şampiyonası Bulgaristan Spor Haberler

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