Haber : Bülent Korkmaz: "Eksik mevkiimiz bu maçla beraber daha net oldu" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bülent Korkmaz: "Eksik mevkiimiz bu maçla beraber daha net oldu"

 - Güncelleme:

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Ankara Keçiörengücü maçının ardından, "Eksik mevkiimiz bu maçla beraber daha net oldu" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Ankara Keçiörengücü maçının ardından, "Eksik mevkiimiz bu maçla beraber daha net oldu" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 1. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Maçın ilk yarısı çok net pozisyonlarımız vardı. Net pozisyonları değerlendiremedik. O mevkii de eksik olduğumuz bu maçla beraber belirli oldu. Maçın ikinci yarısında ise golü bulduktan sonra ikinci golü de bulabilirdik. Son dakikalara doğru Ankara Keçiörengücü de kazanabilirdi, biz de kazanabilirdik. Maç gitti geldi. Kazanmamız gereken bir maçtı. En azından kaybetmedik. Eksik mevkiimiz bu maçla beraber daha net oldu" şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin Gökhan Akkan'ın durumuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Korkmaz, "Gökhan Akkan'ın durumu belirsiz. Transferi var gidecek diye söyleniyordu. Ondan sonrasında ne olduğunu bilmiyorum. Tarık'ı tercih ettik şu an için ama Gökhan transfer sezonu bitene kadar başka bir takıma gitmezse bizim oyuncumuzdur" diye cevap verdi.

(Ali Maşalacı-Hasan Fehmi Demir/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bülent Korkmaz Rizespor Ankara Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title