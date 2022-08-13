Bülent Korkmaz: "Eksik mevkiimiz bu maçla beraber daha net oldu"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Ankara Keçiörengücü maçının ardından, "Eksik mevkiimiz bu maçla beraber daha net oldu" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 1. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Maçın ilk yarısı çok net pozisyonlarımız vardı. Net pozisyonları değerlendiremedik. O mevkii de eksik olduğumuz bu maçla beraber belirli oldu. Maçın ikinci yarısında ise golü bulduktan sonra ikinci golü de bulabilirdik. Son dakikalara doğru Ankara Keçiörengücü de kazanabilirdi, biz de kazanabilirdik. Maç gitti geldi. Kazanmamız gereken bir maçtı. En azından kaybetmedik. Eksik mevkiimiz bu maçla beraber daha net oldu" şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin Gökhan Akkan'ın durumuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Korkmaz, "Gökhan Akkan'ın durumu belirsiz. Transferi var gidecek diye söyleniyordu. Ondan sonrasında ne olduğunu bilmiyorum. Tarık'ı tercih ettik şu an için ama Gökhan transfer sezonu bitene kadar başka bir takıma gitmezse bizim oyuncumuzdur" diye cevap verdi.

(Ali Maşalacı-Hasan Fehmi Demir/İHA)