Bulanık'ta Voleybol Kursları Devam Ediyor

Bulanık'ta Voleybol Kursları Devam Ediyor
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Muş'un Bulanık ilçesinde voleybol branşında uzman antrenörler eşliğinde devam eden kurslar, genç sporcuların katılımıyla dikkat çekiyor. Antrenmanlar, sporcuların teknik ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Muş'un Bulanık ilçesinde voleybol branşında açılan kurslar, uzman antrenörler eşliğinde aralıksız şekilde devam ediyor.

Bulanık Spor Salonu'nda yürütülen çalışmalar, özellikle genç sporcuların yoğun ilgisiyle dikkat çekiyor. Disiplinli bir şekilde sürdürülen antrenmanlarda hem teknik hem de fiziksel gelişime yönelik programlar uygulanıyor. Voleybola ilgi duyan gençlerin sporla buluşması ve profesyonel anlamda kendilerini geliştirmesi amacıyla başlatılan çalışmaların, ilçede spora olan ilgiyi artırması hedefleniyor. Antrenmanlara katılan sporcuların ilerleyen dönemlerde bölgesel ve ulusal müsabakalarda yer alması bekleniyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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