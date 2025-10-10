Bulanık'ta Stadyum Yenileme Çalışmaları Başladı

Muş'un Bulanık ilçesindeki stadyumda yenileme çalışmalarına başlandı.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Muş İl Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kılıç ile birlikte stadyum sahasında incelemelerde bulundu. Kaymakam Koşansu ve beraberindekiler, yüklenici firma yetkililerinden proje süreci ve planlanan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Yenileme çalışmaları kapsamında stadyumun tribünleri baştan sona yenilenecek, seyirci kapasitesi artırılacak, soyunma odaları modernize edilecek, saha zemini ulusal standartlara uygun şekilde yeniden düzenlenecek. Ayrıca aydınlatma sistemi ve çevre düzenlemesi de projeye dahil edilerek ilçe gençliğine gece maçları yapma imkanı sunulacak.

Açıklamalarda bulunan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, Bulanık'ta sporu ve gençliği her zaman ön planda tuttuklarını belirterek, "İlçemizde gençlerimizin enerjisini doğru alanlara yönlendirmesi, hem toplumsal gelişim hem de birlik beraberlik açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle modern bir stadyumun ilçemize kazandırılması bizler için çok kıymetli bir adım. İnşallah en kısa sürede tamamlanarak halkımızın hizmetine sunacağız. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Muş İl Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kılıç ise proje hakkında bilgi vererek, "Bu proje sadece bir spor tesisi değil, aynı zamanda gençlerimizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Modern donanımlara sahip bu stadyum, hem yerel müsabakalara hem de bölgesel turnuvalara ev sahipliği yapacak kapasitede olacak" diye konuştu. - MUŞ