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Bugün Türkiye'ye geliyor! Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu imza aşamasına getirdi

Spor Haberleri

İtalyan devi Inter'le yollarını ayıran ve ismi Fenerbahçe ile anılan Edin Dzeko, bugün İstanbul'a geliyor. 37 yaşındaki futbolcu, ailesiyle beraber tatil yaptıktan sonra sarı-lacivertlilere imzayı atacak.

Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun taransferinde sona geldi. Yıldız futbolcunun menajeri Alessandro Lucci ile Fenerbahçe Yönetimi arasında gerçekleşen görüşmede taraflar arasında anlaşma sağlandı. 37 yaşındaki futbolcu bugün İstanbul'a geliyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Dzeko ailesiyle Marmaris'te tatil yapmak için bugün Türkiye'ye gelecek ve Fenerbahçe'nin resmi imzaya çağırmasını bekleyecek.

Fenerbahçe, 37 yaşındaki Dzeko'ya İnter'de son olarak kazandığı yıllık 4.5 milyon Euro net maaş ödemesi yapmanın yanında, 2 milyon Euro imza parası verecek.

Bu sezon Inter'de 51 maçta süre alan Edin Dzeko, söz konusu mücadelelerde 14 gol atarken 4 de asist kaydetmeyi başardı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Edin Dzeko Spor Haberler

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