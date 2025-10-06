Haberler

Buğra Gençan Anısına Turnuvada Eskişehirli Sporcular Başarı Gösterdi

Bursa'da düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonası'nda Eskişehirli sporcular, milli sporcu Buğra Gençan anısına düzenlenen turnuvada önemli başarılar elde etti. Yusuf Sakinak kumite dalında birinci, Doğa Açıkgöz ise üçüncü oldu.

Bursa'da düzenlenen ve hayatını kaybeden milli sporcu Buğra Gençan anısına olan turnuvada Eskişehirli sporcular başarı gösterdi.

İller Arası Karate Şampiyonası geçtiğimiz günlerde Bursa'da ve hayatını kaybeden Buğra Gençan adına düzenlendi. Turnuvada Eskişehirli sporcular Yusuf Sakinak kumite dalında birinci, Doğa Açıkgöz ise üçüncü oldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
