Buğra Gençan Anısına Turnuvada Eskişehirli Sporcular Başarı Gösterdi

İller Arası Karate Şampiyonası geçtiğimiz günlerde Bursa'da ve hayatını kaybeden Buğra Gençan adına düzenlendi. Turnuvada Eskişehirli sporcular Yusuf Sakinak kumite dalında birinci, Doğa Açıkgöz ise üçüncü oldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi. - ESKİŞEHİR