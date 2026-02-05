Bucaspor 1928'de Mecit Sercan parlıyor

Haberler

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sırada bulunan Bucaspor 1928'in genç futbolcusu Mecit Sercan Deniz, sergilediği performansla dikkat çekiyor. 18 yaşındaki oyuncu, 22 maçta 7 gol atıp 4 asist yaparak geleceğe dair umut oluşturdu.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 12 puanla son sırada yer alan Bucaspor 1928 kümede kalmak için çırpınırken, genç kanat oyuncusu Mecit Sercan Deniz'in performansı ise gelecek adına umut verdi. Sarı-lacivertlilerin alt yapısından yetişen ve bu sezon profesyonel olan 18 yaşındaki futbolcu 22 maçta attığı goller ve yaptığı asistlerle ön plana çıktı.

Toplam 1791 dakika sarı-lacivertli formayı giyen Sercan 7 gol atıp 4 de asist yaptı. Birçok genç oyuncuyu Türk futboluna armağan eden Bucaspor 1928'de Sercan'ın tarzı Buca'da yetişip şu an Fenerbahçe'de görev yapan Oğuz Aydın'a benzetildi. Bucaspor 1928'le 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sercan'ın yaz döneminde üst lig takımlarından birine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

