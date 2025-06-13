Bucaspor'un Genç Orta Sahası Cebrail İrtürk, Iğdır FK ile Anlaştı

Bucaspor'un Genç Orta Sahası Cebrail İrtürk, Iğdır FK ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig'de belirsizlik yaşayan Bucaspor 1928'in genç oyuncusu Cebrail İrtürk, 1'inci Lig takımlarından Iğdır FK ile sözleşme imzaladı. 20 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ligde 29 maçta forma giyerek 1 gol attı.

İZMİR,

2'nci Lig'de yeni sezon öncesi henüz hiçbir adım atmayıp belirsizliğe bürünen Bucaspor 1928'de sözleşmesi sona eren genç orta saha oyuncusu Cebrail İrtürk'ün 1'inci Lig ekiplerinden Iğdır FK'yla anlaştığı öğrenildi. Buca ekibine önceki sezon Şanlıurfaspor'dan gelen 20 yaşındaki merkez orta saha geçen sezon ligde 20'si ilk 11'de 29 maçta forma giyerek 1 gol attı. Cebrail'in adı daha önce Kasımpaşa ve Eyüpspor'la da anılıyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan 'Esencılıs' sorusuna tepki

İstanbul Emniyet Müdürü'nden "Esencılıs" sorusuna tepki
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAyla Havva:

Kripto Ticaretinin tamamen zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor musunuz? Shelton Kenny sayesinde portföyümün 4 haftada 393 bin dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Onu TELEGRAM'da (SheltonSGNL) veya Whatsapp'ta bulabilirsiniz: 1 4 3 8 6 6 4 1 2 5 2

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada

Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada
Netanyahu'dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama

Netanyahu'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
Danla Bilic'ten büyük dönüşüm! Estetik için adeta servet harcadı

Estetik operasyon için adeta bir servet harcadı
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem

Sivas fena sallandı
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü

İran ordusunun 1 numarası öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.