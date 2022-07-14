Bucaspor, Osman Işıklı'yı Batman'a kiraladı Bucaspor 1928, 26 yaşındaki önlibero oyuncusu Osman Işıklı'nın 1 yıllığına Batman Petrol Spor'a kiralandığını açıkladı. Bucaspor 1928, 26 yaşındaki önlibero oyuncusu Osman Işıklı'nın 1 yıllığına Batman Petrol Spor'a kiralandığını açıkladı. TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, Osman Işıklı'nın sözleşmesini 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatmıştı. Sarı-lacivertli ekip, 26 yaşındaki önlibero oyuncusunu Batman Petrol Spor'a kiraladığını duyurdu. Transfer hakkında sosyal medya hesaplarından açıklama yapan İzmir temsilcisi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kulübümüzle olan sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihine kadar uzatılan Futbolcumuz Osman Işıklı'nın, 2022-2023 sezonu için 2. Lig takımlarından Batman Petrol Spor'a kiralık olarak transferi gerçekleşmiştir." - İZMİR İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Batman Petrol Spor Bucaspor İzmir Spor Haberler

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