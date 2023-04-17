Bucaspor'da kadro dışı şoku yaşanıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de Mazlum Demir'in, Fethiyespor karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Bucaspor 1928, hafta sonu oynanan karşılaşmada Fethiyespor'a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın 88. dakikasında kırmızı kart görerek takımını eksik bırakan Mazlum Demir'in yönetim kararıyla kadro dışı kaldığı açıklandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mazlum Demir, takımımızın en kritik hafta karşılaşmalarında gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle Yönetim Kurulumuz tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna durulur" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Mazlum Demir, bu sezon 15 Mart Cumartesi günü oynanan Kocaelispor karşılaşmasının 56. dakikasında da kırmızı kart görerek takımını bir kişi eksik bırakmıştı. - İZMİR