Haberler

Bucaspor 1928, İnegölspor deplasmanında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sırada yer alan Bucaspor 1928, deplasmanda play-off hattındaki İnegölspor ile mücadele edecek. Teknik direktör Özcan Sert, galibiyet için umutlu olduğunu belirtti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Kepezspor'a 1-0 kaybedip 13 puanla son sırada yer alan Bucaspor 1928 yarın deplasmanda play-off hattında yer alan İnegölspor'la karşı karşıya gelecek. İnegöl İlçe Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Bucaspor 1928'de geçen hafta göreve başlayan teknik direktör Özcan Sert zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını belirterek, "Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnegöl'den istediğimiz sonucu alacağımıza olan inancım tam" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Sahaya giren taraftar Messi'yi yere düşürdü

"Nereden nereye" dedirten görüntü!
Aynı detaya dikkat çektiler! Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

Usta oyuncuların filmleri aratmayan aşk hikayesi kalplere dokundu
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi

Bölge alev alev! Rusya ve İran'dan peş peşe hamleler geldi