Bucaspor 1928, İnegölspor deplasmanında
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sırada yer alan Bucaspor 1928, deplasmanda play-off hattındaki İnegölspor ile mücadele edecek. Teknik direktör Özcan Sert, galibiyet için umutlu olduğunu belirtti.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Kepezspor'a 1-0 kaybedip 13 puanla son sırada yer alan Bucaspor 1928 yarın deplasmanda play-off hattında yer alan İnegölspor'la karşı karşıya gelecek. İnegöl İlçe Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Bucaspor 1928'de geçen hafta göreve başlayan teknik direktör Özcan Sert zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını belirterek, "Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnegöl'den istediğimiz sonucu alacağımıza olan inancım tam" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı