Bucaspor 1928, Yalçın Koşukavak ile anlaştı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Bucaspor 1928, teknik direktörlük konusunda Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağladı. Sezon sonunda Sait Karafırtınalar ile yollarını ayıran kulüp, Koşukavak'ın yanı sıra Ufuk Kahraman, Fırat Gül ve Uğur Balcıoğlu ile görüşmeler yaptı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928, teknik direktörlük konusunda Yalçın Koşukavak'la el sıkıştı. Sezon sonunda deneyimli çalıştırıcı Sait Karafırtınalar ile yolları ayırıp Koşukavak başta olmak üzere, Ufuk Kahraman, Fırat Gül ve Uğur Balcıoğlu ile görüşen yönetimin nihai kararını verdiği öğrenildi.

Kulüpte önce Ufuk Kahraman ismi ön plana çıkarken, yönetimin daha sonra Yalçın Koşukavak üzerinde durup prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi. Son olarak Manisa FK'yı çalıştıran 50 yaşındaki Koşukavak'ın resmi sözleşmeyi imzalayıp yeni takımıyla sahaya inmesi bekleniyor. Transferde de henüz resmi hamle yapmayan Bucaspor, Denizlispor'dan ayrılan 29 yaşındaki stoper Hakan Çinemre'yle sözleşme imzalayacak.