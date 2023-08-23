Bucaspor 1928, transfer döneminde tecrübeli oyuncuları kadrosuna kattı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'in, transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 oyuncu da 30 yaşın üzerinde.

Yeni sezon öncesinde iddialı bir takım oluşturmak isteyen TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Bucaspor 1928, şu ana kadar 6 oyuncu takviyesi yaptı. İzmir ekibi bu süreçte genç futbolculara yönelmek yerine tercihini tecrübeli oyunculardan yana kullandı. Sarı-lacivertliler; Yasin Öztekin (36), Mehmet Sak (33), Sefa Yılmaz (33), Doğan Can Otman (32), Koray Altınay (31) ve Sadi Karaduman (31) gibi deneyimli isimleri kadrosuna katarak transfer politikasını göstermiş oldu.

Öte yandan Bucaspor 1928 yönetimi, geçtiğimiz sezon yaşanan tecrübe eksikliğini bu oyuncularla kapatarak şampiyonluğa ulaşmak istiyor. - İZMİR