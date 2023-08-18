Bucaspor 1928, Tarık Çamdal ve Hüsamettin Yener ile prensip anlaşmasına vardı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Bucaspor 1928, yeni sezon öncesinde güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Tarık Çamdal ve Hüsamettin Yener ile prensip anlaşmasına vardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yeni sezon öncesinde güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, bu çerçevede Tarık Çamdal ve Hüsamettin Yener'le prensip anlaşmasına vardı.

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Bucaspor 1928, kadrosuna güçlendirmeye devam ediyor. Şu ana kadar Yasin Öztekin, Mehmet Sak, Koray Altınay, Sadi Karaduman, Doğan Can Otman ve Sefa Yılmaz'ı transfer eden sarı-lacivertliler, son olarak da bonservisi elinde olan Tarık Çamdal ve Hüsamettin Yener'le prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. İki oyuncu ile de görüşmelerini sürdüren İzmir ekibinin kısa bir süre içerisinde bu transferlere resmiyet kazandırması bekleniyor. Bucaspor 1928 böylece kadrosuna 8 takviye yapmış olacak. - İZMİR