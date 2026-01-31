Haberler

Bucaspor 1928 evinde sahaya çıkacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sırada bulunan Bucaspor 1928, evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor ile karşılaşacak. Son 3 maçını kaybeden Bucaspor, mutlaka galibiyet hedefliyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Muğlaspor'a son dakikada yediği golle 2-1 mağlup olan 12 puana sahip sonuncu Bucaspor 1928 yarın evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor'la kozlarını paylaşacak. Yeni Buca Stadı'nda İsmet Yılmaz'ın görev alacağı karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Son 3 maçını kaybedip dipten kurtulamayan Bucaspor 1928'de teknik direktör Tolga Doğantez mutlak galibiyet hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu

Erdoğan'dan çifte görev! Hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Rakam dudak uçuklatıyor! İşte Fenerbahçe'nin borcu

Rakam dudak uçuklatıyor! İşte Fenerbahçe'nin borcu
Yeni Epstein belgelerinde şok Prens Andrew detayı! Yerdeki kadının üzerine eğilmiş

Cinsel istismar adasındaki yeni belgelerde şok Prens Andrew detayı
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek

Cezaevindeki Mert Hakan için söyledikleri salonu ayağa kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu

Erdoğan'dan çifte görev! Hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı

Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı