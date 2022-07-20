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Bucaspor 1928 sahaya indi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bucaspor 1928 sahaya indi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki İzmir temsilcisi Bucaspor 1928, yeni sezon öncesi antrenmanların startını verdi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki İzmir temsilcisi Bucaspor 1928, yeni sezon öncesi antrenmanların startını verdi. Sarı-lacivertli ekip Buca Kaynaklar Tesisleri'nde toplanıp sezonun ilk çalışmasını yaptı. Bucaspor transferde son olarak Bandırmaspor'dan kariyerinde birçok Play-Off, final ve şampiyonluk tecrübesi bulunan 31 yaşındaki stoper Lokman Gör'le anlaşmıştı.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Bucaspor İzmir Spor Haberler

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