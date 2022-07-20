Bucaspor 1928 sahaya indi TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki İzmir temsilcisi Bucaspor 1928, yeni sezon öncesi antrenmanların startını verdi. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki İzmir temsilcisi Bucaspor 1928, yeni sezon öncesi antrenmanların startını verdi. Sarı-lacivertli ekip Buca Kaynaklar Tesisleri'nde toplanıp sezonun ilk çalışmasını yaptı. Bucaspor transferde son olarak Bandırmaspor'dan kariyerinde birçok Play-Off, final ve şampiyonluk tecrübesi bulunan 31 yaşındaki stoper Lokman Gör'le anlaşmıştı. - İzmir Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Bucaspor İzmir Spor Haberler

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