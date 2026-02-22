Haberler

Bucaspor 1928, Yeni Teknik Direktörüyle Mağlup Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sırada yer alan Bucaspor 1928, yeni teknik direktörü Özcan Sert ile çıktığı ilk maçta Kepezspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçı 90+3'te gelen golle kaybeden Bucaspor, puan cetvelinde son sırada kalmaya devam etti.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sırada yer alan Bucaspor 1928, yeni teknik direktörü Özcan Sert yönetiminde çıktığı ilk maçta Kepezspor'a 1-0 mağlup oldu. Yeni Buca Stadı'nın bakımda olması nedeniyle Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ilk devresi golsüz beraberlikle sonuçlandı. Konuk Kepezspor 90+3'üncü dakikada Volkan Fındıklı'nın golüyle öne geçti. Maçı 1-0 kaybeden Bucaspor 1928, 13 puanla son sıradan kurtulamadı. Kepezspor ise 20 puana yükselip ligde kalma umutlarını artırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den olay şampiyonluk kehaneti
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı

Tek hareketiyle İngiltere'yi salladı
10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor

10'da 10! Bu takımı kim durduracak?
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den olay şampiyonluk kehaneti
90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda'ya kesildi
ABD'de kar kabusu: İki metre kar yağacak, 50 milyon kişi etkilenecek

Ülke teyakkuza geçti! 50 milyon kişi alarmda