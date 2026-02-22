Bucaspor 1928, Yeni Teknik Direktörüyle Mağlup Oldu

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sırada yer alan Bucaspor 1928, yeni teknik direktörü Özcan Sert yönetiminde çıktığı ilk maçta Kepezspor'a 1-0 mağlup oldu. Yeni Buca Stadı'nın bakımda olması nedeniyle Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ilk devresi golsüz beraberlikle sonuçlandı. Konuk Kepezspor 90+3'üncü dakikada Volkan Fındıklı'nın golüyle öne geçti. Maçı 1-0 kaybeden Bucaspor 1928, 13 puanla son sıradan kurtulamadı. Kepezspor ise 20 puana yükselip ligde kalma umutlarını artırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı