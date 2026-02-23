Bucaspor 1928 son anda yıkıldı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni teknik patronu Özcan Sert yönetiminde ilk maçında evinde Kepezspor'a 90+3'te yediği golle 1-0 mağlup olan Bucaspor 1928 dipten kurtulamadı. Bu sonuçla 13 puanda kalan sarı-lacivertliler kurtuluş bölgesinde yer alan 15'inci Beykoz Anadolu takımının 10 puan gerisinde yer alarak ümit tüketti. Toplamda 18'inci yenilgisini alan Bucaspor 1928, galibiyet hasretini de 6 maça çıkardı. Kalan 11 maçta lige tutunma mücadelesi verecek Bucaspor 1928, bu hafta Play-Off hattında yer alan İnegölspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı