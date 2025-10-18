Bucaspor 1928, İnegölspor Maçında Galibiyet Peşinde

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 6 maçını kaybedip sadece 1 puan toplayabilen sonuncu sıradaki Bucaspor 1928 yarın 9'uncu hafta maçında evinde İnegölspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Asen Albayrak düdük çalacak. Teknik Direktör Tolga Doğantez, zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, "İnegölspor maçını kazanıp ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var" dedi.

