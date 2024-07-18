Bucaspor 1928'in golcüsü Erhan Çelenk takımdan ayrıldı

İZMİR,

TFF 2'nci Lig ekibi Bucaspor 1928'in önemli gol ayaklarından olan Erhan Çelenk takımdan resmen ayrıldı. Sarı-lacivertli yönetim 35 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı ve Erhan'ın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi feshedildi. Erhan Çelenk Bucaspor 1928'den ayrılır ayrılmaz Serik Belediyespor'la anlaşma sağladı. Son 2 sezondur Bucaspor 1928 formasını terleten Erhan Çelenk 70 karşılaşmaya çıktı ve 25 kez fileleri sarstı. Yeni sezon öncesi henüz antrenmanların startını vermeyen Buca ekibi teknik direktörünü de belirlemedi.