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Bucasporlu Sercan'ı Kasımpaşa kaptı

Bucasporlu Sercan'ı Kasımpaşa kaptı
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3. Lig'e düşen Bucaspor 1928'de forma giyen 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mecit Sercan Deniz, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya transfer oluyor. Geçen sezon 2. Lig'de 34 maçta 9 gol ve 5 asist kaydeden genç futbolcu, birçok kulübün dikkatini çekmişti.

3'üncü Lig'e düşen Bucaspor 1928'de genç sol kanat oyuncusu Mecit Sercan Deniz'in Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'ya transfer olacağı bildirildi. İzmir ekibinin altyapısından yetişen ve 2024'te profesyonel sözleşme imzalayan 18 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 2'nci Lig'de 34 maçta 9 gol, 5 asistle oynadı. Sercan sezon içinde performansıyla birçok kulübün dikkatini çekti. Sarı-lacivertli ekibin bu transferden bonservis bedeli elde edeceği bildirildi. Sercan, Ekim 2025'te sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmıştı. Alt liglerden gençlere yönelen Kasımpaşa geçen hafta da 3'üncü Lig temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor'dan genç milli orta saha Emirhan Boz'u kadrosuna katmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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