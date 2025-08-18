Bucaspor 1928 İç Transferde Üç Futbolcuyla Anlaştı

Güncelleme:
2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, iç transferde Yılmaz Özeren, Osman Işıklı ve Doğan Çamlı ile anlaşma sağladı. Eski yabancı futbolculara olan borçlar nedeniyle transfer yasağı bulunan takım, önemli isimleri kadroda tutmayı başardı.

2'nci Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Bucaspor 1928 iç transferde 3 oyuncuyla anlaşma sağladı. Bucaspor'un eski yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle FIFA'dan transfer yasağı alıp takımı takviye edemeyen sarı-lacivertliler, dağılan kadrodan 3 önemli ismi kadroda tuttu. Buca ekibi Yılmaz Özeren, Osman Işıklı ve Doğan Çamlı'yla yeniden anlaştı. Bucaspor 1928 ile 1 yıllık sözleşme imzalayan 3 futbolcu takımın yeni sezonda giyeceği formaları da tanıttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
