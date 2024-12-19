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Bucaspor 1928, Göztepe'ye 4-0 Mağlup Olup Kupaya Veda Etti

Bucaspor 1928, Göztepe'ye 4-0 Mağlup Olup Kupaya Veda Etti
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Bucaspor 1928, Göztepe'ye 4-0 yenilerek turnuvadan elendi. Maçta golleri Kuryu Matsuki, David Tijanic, Romulo ve İzzet Furkan attı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Bucaspor 1928, konuk ettiği Göztepe'ye 4-0 yenilerek kupaya veda etti.

Maçtan dakikalar

2. dakikada sağ kenardan kullanılan kornerde karambol oluştu ve Matsuki ceza sahası içinde topu filelere gönderdi. 1-0

8. dakikada ceza sahasında topla buluşan Tijanic, rakibini geçtikten sonra çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

28. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Yasin'den seken topu arka direkte Selahattin tamamla ancak top üstten dışarı çıktı.

50. dakikada Tijanic'in yerde kaldığı pozisyonda Göztepe serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Romulo, topu doğrudan filelere gönderdi. 3-0

61. dakikada Göztepe'de sol kenarda Tijanic topu ceza sahasına gönderdi, topu alan Hugo'nun etkili şutunu kaleci Bayram son anda çıkardı.

79. dakikada Matsuki'nin penaltı noktasına gönderdiği topu kontrol eden İzzet Furkan, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 4-0

Hakemler: Ümit Öztürk, Bilal Gölen, Emrah Ünal

Bucaspor 1928: Bayram Olgun, Doğan Can Otman, Cebrail İrtürk, Şerif Doğan (Buğra Akçagün dk. 75), Nizamettin Çalışkan (Muzaffer Buğra Hotur dk. 90), Osman Işıklı (İsmail Haktan Odabaşı dk. 46), Selahattin Seyhun (Kerem Aktürk dk. 90), Mehmet Sak, Yılmaz Özeren, Çağrı Ortakaya, Yasin Öztekin (Mecit Deniz dk. 83)

Yedekler: Berkin Özgür, Efe Doğan, Efecan Çakaldere, Ali Aydepe, Arda Yılmaz

Teknik Direktör: Nihat Yılmaz

Göztepe: Arda Özçimen, İsmail Köybaşı, Koray Günter, Lasse Nielsen, Ogün Bayrak, Anthony Dennis (Victor Hugo dk. 55), Novatus Miroshi (Malcom Bokele dk. 55), Doğan Erdoğan (Heliton dk. 71), Kuryu Matsuki, David Tijanic (Djalma Silva dk. 76), Romulo (İzzet Furkan Malak dk. 55)

Yedekler: Emircan Seçgin, Mateusz Lis, Nazım Sangare, Ömer Samet Akın, Efe Yavman

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Kuryu Matsuki (dk. 2), David Tijanic (dk. 8), Romulo (dk. 50), İzzet Furkan Malak (dk. 79) (Göztepe)

Sarı kartlar: David Tijanic (Göztepe), Mehmet Sak (Bucaspor 1928) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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