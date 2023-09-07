Bucaspor 1928, golcü transferine odaklandı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 maçta sadece 1 puan toplayabilen Bucaspor 1928, golcü transferine yoğunlaştı. Sarı-lacivertli ekip, Mehmet Uysal, İlhan Parlak, Atabey Çiçek ve Sinan Kurumuş gibi isimlerle temasa geçti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 maçta sadece 1 puan toplayabilen Bucaspor 1928 golcü transferine yoğunlaştı. Manisa FK'dan Mehmet Uysal, Kayserispor'dan İlhan Parlak ve Kocaelispor'dan Atabey Çiçek gibi isimlerle temasa geçen sarı-lacivertlilerin Çorum FK'dan Sinan Kurumuş'u da listeye eklediği bildirildi.

Birçok kulübün listesinde olan 29 yaşındaki Sinan'a teklifin iletildiği ve deneyimli futbolcudan cevap beklendiği kaydedildi. Sinan geçen sezon Çorum FK'da 35 maça çıkıp 17 gol attı. Çorum FK ile 1'inci Lig'e yükselme sevinci yaşayan oyuncu bu sezon ise 2 maçta 12 dakika süre alabildi.