Bucaspor 1928, Diyarbekir Spor'u konuk edecek
Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki normal sezonun son maçında yarın Diyarbekir Spor'u konuk edecek. Play-off öncesi moral depolamak isteyen Bucaspor 1928, rakibini mağlup etmek için sahaya çıkacak.
Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki normal sezonun son maçında yarın Diyarbekir Spor'u konuk edecek.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta play-off oynamayı garantileyen Buccaspor 1928, normal sezonun son maçında yarın Diyarbekir Spor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, orta sıralarda yer alan rakibini mağlup ederek play-off maçları öncesinde moral depolamak istiyor. 2 hafta önce yapılan Erokspor maçında yaşanan olaylardan dolayı da müsabaka seyircisiz oynanacak.
Öte yandan play-off ilk turunda iç saha avantajını elinde bulunduracak İzmir ekibi, oynanacak son maçlardan sonra Yeni Mersin İdman Yurdu veya Ankaraspor'la eşleşecek. - İZMİR