Bucaspor 1928'de hedef 3 puan

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçında sahadan yenilgiyle ayrılan 9 puana sahip düşme hattındaki Bucaspor 1928 yarın devrenin son maçında evinde Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda Mustafa Ünver'in düdük çalacağı müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ligde zor günler geçiren sarı-lacivertliler şu ana kadar 9 puan toplayabildi. Konuk Karacabey Belediyespor ise 15 puanla 14'üncü sırada yer aldı.

