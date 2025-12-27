Haberler

Bucaspor 1928'de hedef 3 puan

Güncelleme:
2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçında yenilgi alan Bucaspor 1928, devrenin son maçında evinde Karacabey Belediyespor'u ağırlayacak. Maç, Yeni Buca Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçında sahadan yenilgiyle ayrılan 9 puana sahip düşme hattındaki Bucaspor 1928 yarın devrenin son maçında evinde Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda Mustafa Ünver'in düdük çalacağı müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ligde zor günler geçiren sarı-lacivertliler şu ana kadar 9 puan toplayabildi. Konuk Karacabey Belediyespor ise 15 puanla 14'üncü sırada yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
