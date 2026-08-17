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Bucaspor 1928'in genç stoperi Buğra Hotur'a 3 kulüp talip

Bucaspor 1928'in genç stoperi Buğra Hotur'a 3 kulüp talip
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3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'in altyapısından yetişen 20 yaşındaki stoper Buğra Hotur'a İnegölspor, Fethiyespor ve Erbaaspor talip oldu. Kulüplerin sarı-lacivertli ekipte görüşmeleri sürdüğü ve transferin kısa sürede netlik kazanacağı belirtildi. Geçen sezon 2'nci Lig'de 25 maça çıkan Buğra, 2 bin 250 dakika sahada kaldı.

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken, takımın 20 yaşındaki stoperi Buğra Hotur'a talipler çıktı. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişip vitrine çıkardığı genç savunmacıya İnegölspor, Fethiyespor ve Erbaaspor'un talip olduğu ifade edildi. Kulüplerin Bucaspor 1928'le görüşmelerini sürdürdüğü ve transferin kısa sürede netlik kazanacağı kaydedildi.

Geçen sezon 2'nci Lig'de Bucaspor 1928 formasıyla 25 maça çıkan Buğra Hotur, 2 bin 250 dakika süre aldı. Bucaspor 1928, transfer döneminde Mecit Sercan Deniz'i Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya, Buğra Akçagün'ü ise 24Erzincanspor'a satmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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