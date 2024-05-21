Bucaspor 1928'de Borçlar ve FIFA Cezaları Sonrası Yeni Dönem

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'de borçlar ve FIFA'dan gelen cezalar nedeniyle Başkan Cihan Aktaş'ın sarı-lacivertli kulüple nasıl bir yol çizeceği bilinmiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu 73 puanla üçüncü sırada tamamlayan Bucaspor 1928, play-off birinci turunda Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşı karşıya geldi. Evinde oynadığı müsabakada rakibine 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, üst lig hedefiyle başladığı sezonu hayal kırıklığıyla tamamladı. Sportif açıdan işlerin yolunda gitmediği Bucaspor 1928'de, ekonomik anlamda da sıkıntılar çoğalmaya başladı. Kapatılan Bucaspor'dan kalan borçlar sebebiyle FIFA'dan transfer yasağı gelmesi moralleri alt üst ederken, Başkan Aktaş sezon içerisinde kulübü devretmeye çalışışsa da satışı gerçekleştiremeyince yeni adımlar atıldı. Daha sonra tekrar tüm odağını sarı-lacivertli takıma veren Başkan Aktaş, devre arasında iddialı bir kadro kurup üst lig için mücadele edilmesini sağladı. Yine istediği sonucu alamayan İzmir ekibinin yeni sezon için yaz döneminde nasıl bir adım atacağı ise merakla bekleniyor.

Bucaspor 1928'in içerisinde bulunduğu maddi sorunlar ve FIFA'dan gelen transfer yasağı nedeniyle Başkan Cihan Aktaş'tan başka bir yatırımcıya devir işleminin zor olduğu ifade edildi. - İZMİR