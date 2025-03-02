Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Zorlu Holding CEO'su için karar verildi
Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

Ramazan mesajından rahatsız olan Zorlu CEO'sunun ifadesi ortaya çıktı
AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi

AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi
İsrail'den katliam hamlesi! 400 bin asker orduya çağrıldı

Bu resmen katliam hamlesi! 400 bin asker geliyor

Bucaspor 1928, Beyoğlu Yeniçarspor'u 2-1 Mağlup Etti

Bucaspor 1928, Beyoğlu Yeniçarspor'u 2-1 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. haftasında Bucaspor 1928, sahasında Beyoğlu Yeniçarspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bucaspor'un gollerini Yasin Öztekin (dk. 4 ve 76 pen.) kaydetti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. haftasında Bucaspor 1928, konuk ettiği Beyoğlu Yeniçarspor'u 2-1 mağlup etti.

Hakemler: Mertcan Erölmez, Cihad Buyurgan, Cem Mustafa Akpınar

Bucaspor 1928: Bayram Olgun, Doğan Çamlı, Cebrail İrtürk, Emre Erdem, Mehmet Sak (Nizamettin Çalışkan dk. 46), İsmail Haktan Odabaşı (Buğra Akçagün dk. 68) Ali Emir Pervanlar dk. 89), Emir Bilgin (Muzaffer Buğra Hotur dk. 68), Çağrı Ortakaya, Zeki Yıldırım, Mecit Deniz (Emre Nefiz dk. 79), Yasin Öztekin

Teknik Direktör: Engin Dursun

Beyoğlu Yeniçarspor: Beytullah Buğra İpek, Batuhan Yılmaz, Miraç Yağız Altınçayır (Batuhan Ekinci dk. 64), Taha Aydınlı, Mutlu Güler (Bilal Budak dk. 81), Mehmet Soyarslan, Murat Arda Ayhan (Emircan Alturan dk. 46), Fatih Bektaş, Göktan Işılak (Muhammed Arda Uzun dk. 88), Bahattin Berke Demircan, Kubilay Akyüz (Ulaş Şimşek dk. 63)

Teknik Direktör: Efe İnanç

Goller: Yasin Öztekin (dk. 4 ve 76 pen.) (Bucaspor 1928), Berke Demircan (dk. 51) (Beyoğlu Yeniçarspor)

Sarı kartlar: Nizamettin Çalışkan (Bucaspor 1928), Murat Arda Ayhan, Kubilay Akyüz, Batuhan Ekinci (Beyoğlu Yeniçarspor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Uyurken basılan şüphelinin lüks villasından neler çıktı neler
img

Konuğunun aylık kazancını duyunca Bakan Yerlikaya'ya seslendi
img

Hikayenin sonunu görmeniz lazım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilan Polat'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Dilan Polat'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Canlı anlatım! İlk gol penaltıdan geldi

VAR'dan penaltı kararı! İlk gol geldi
Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu
Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket

Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket! Fark iyiden iyiye açılıyor
Gizemli hayırsever depremzedelerin 1 milyon 600 bin liralık market borcunu ödedi

Markete asılan pankartı gören vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı
53 gündür tedavi gören Edip Akbayram'ın durumu ağırlaştı

53 gündür tedavi gören Edip Akbayram'dan sevenlerini üzen haber

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.