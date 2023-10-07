Bucaspor 1928, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u 2-0 mağlup etti
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Sefa ve Yasin'in golleriyle galibiyete ulaştı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta İzmir derbisinde deplasmanda Altınordu ile golsüz berabere kalan Bucaspor 1928, sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u 2-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler 43'üncü dakikada Sefa'nın golüye öne geçti ve ilk devreyi 1-0'lık üstünlükle tamamladı. Bucaspor 1928 78'inci dakikada Yasin'in golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, 3 puan İzmir temsilcisinin oldu.
Bucaspor bu skorun ardından puanını 12 yaparken, Beyoğlu 4 puanda kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor