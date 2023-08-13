Bucaspor 1928, Ahmet Yıldırım ile anlaştı
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TFF 2'nci Lig takımlarından Bucaspor 1928, teknik direktörlük görevi için Ahmet Yıldırım ile sözleşme imzaladı. Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen takım, Ahmet Yıldırım yönetiminde antrenmanlara başlayacak.
TFF 2'nci Lig'de geçen sezon Play-Off finalinde kaçırdığı şampiyonluğa yeni sezonda ulaşma hedefiyle iddialı transferler yapan Bucaspor 1928'de teknik direktörlük düğümü çözüldü. Haftalardır teknik adamı olmadan antrenman yapan sarı-lacivertli ekip, anlaştığı Ahmet Yıldırım'la sözleşme imzadı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski futbolcularından olup daha önce de 2017-2018 sezonunda Bucaspor'u çalıştıran 49 yaşındaki Ahmet Yıldırım'ın son olarak görev yaptığı 24Erzincanspor, 2'nci Lig'de geçen sezon Play-Off oynamıştı. Afyonkarahisar kampında takımın dümenine geçen Ahmet Yıldırım'ın yardımcılıklarını Gökhan Kolomoç, Ahmet Yakak, Serkan Güney ve Emin Sarı yapacak.