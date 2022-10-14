Bu takıma ne yaptın Jorge Jesus! Fenerbahçe, Avrupa ve Süper Lig'de attığı gol sayısıyla rakipsiz

Jorge Jesus yönetiminde harikalar yaratan Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da gol rekoru kırdı. Süper Lig'de oynadığı 8 maçta toplam 18 gol atan Fenerbahçe, bu alanda şu an turnuvanın en iyi takımı. Jesus'un öğrencileri Süper Lig'de ise 8 karşılaşmada 25 kez fileleri havalandırarak en çok gol atan takım konumunda. Bu istatistiklerin ışığında sarı-lacivertli taraftarlar, Jorge Jesus'a övgü dolu yorumlarda bulunurken, "Helal olsun" ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle adeta genlerini bulan Fenerbahçe, hücum ve gol odaklı oyununun meyvelerini hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de alıyor. Sarı-lacivertliler, iki kulvarda oynadığı 8 maçta büyük bir başarının sahibi oldu.

AVRUPA'DA 18, SÜPER LİG'DE 25 GOL

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, oynadığı 8 maçta toplam 18 gol atarak turnuvada bu alanda adını zirveye yazdırdı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ise 8 maçta 25 kez fileleri havalandırdı ve şu ana kadar ligin en çok gol atan takımı oldu.

SON 2 MAÇTA 7 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDILAR

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son olarak AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ise son maçında Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi. Son iki maçında 7 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 5 gol gördü.