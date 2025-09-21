Bu sözler seçim kaybettirir! Sadettin Saran'dan büyük acemilik

Fenerbahçe'de bugün yapılan başkanlık seçiminde Ali Koç ile yarışan başkan adayı Sadettin Saran kürsüde ilginç bir an yaşadı.

NE DİYECEĞİNİ UNUTTU

Konuşma sırası geldiğinde sözlerini unutan Saran, yardımcısına dönerek destek istedi. Kürsüde mikrofon başında duran Saran'ın, "Adem ne diyecektik la biz?" sözleri kısa süreli şaşkınlık yarattı.

"HA TAMAM"

Yanında bulunan yardımcısı Adem ise, "Bugün Fenerbahçe'nin bayramı, bana güvenin" diyerek yönlendirmede bulundu. Saran da bu hatırlatmanın ardından, "Ha tamam" diyerek konuşmasına devam etti. Seçim atmosferinde yaşanan bu diyalog kısa sürede gündeme oturdu.