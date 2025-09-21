Bu sözler seçim kaybettirir! Sadettin Saran'dan büyük acemilik
Fenerbahçe'deki başkanlık seçimine aday olan Sadettin Saran, kürsüde ilginç bir an yaşadı. Konuşma sırasında sözlerini unutan Saran, yardımcısına döndü ve destek istedi. "Adem ne diyecektik la biz?" diyen Saran'a yardımcısı "Bugün Fenerbahçe'nin bayramı, bana güvenin" şeklinde yönlendirme yaparak yardımcı oldu. Bu durum kısa süreli bir şaşkınlık yarattı ve kısa sürede viral oldu.
Fenerbahçe'de bugün yapılan başkanlık seçiminde Ali Koç ile yarışan başkan adayı Sadettin Saran kürsüde ilginç bir an yaşadı.
NE DİYECEĞİNİ UNUTTU
Konuşma sırası geldiğinde sözlerini unutan Saran, yardımcısına dönerek destek istedi. Kürsüde mikrofon başında duran Saran'ın, "Adem ne diyecektik la biz?" sözleri kısa süreli şaşkınlık yarattı.
"HA TAMAM"
Yanında bulunan yardımcısı Adem ise, "Bugün Fenerbahçe'nin bayramı, bana güvenin" diyerek yönlendirmede bulundu. Saran da bu hatırlatmanın ardından, "Ha tamam" diyerek konuşmasına devam etti. Seçim atmosferinde yaşanan bu diyalog kısa sürede gündeme oturdu.