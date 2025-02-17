Bu sezon bir ilk: Galatasaray'dan taraftarları kahreden istatistik

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanırken, sarı-kırmızılılar ilk 45 dakikada çarpıcı bir istatistiğe imza attı.

BU SEZON İLK KEZ İSABETLİ ŞUT ATAMADI

Çaykur Rizespor karşılaşmasında 8 kez ile bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahasında topla en az buluştuğu ilk yarıyı geride bırakan Galatasaray, ayrıca ilk kez bir karşılaşmanın ilk devresinde isabetli şut çekemedi. Sarı-kırmızılılar 4 şutta isabet bulamadı. Karadeniz ekibi ise ilk yarıdaki 9 şutundan 2'sinde isabet buldu.