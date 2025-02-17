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Bu sezon bir ilk: Galatasaray'dan taraftarları kahreden istatistik
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısında isabetli şut çekemedi ve bu durumu bu sezon ilk kez yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 8 kez ile ceza sahasında topla en az buluştuğu ilk yarıyı geride bıraktı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanırken, sarı-kırmızılılar ilk 45 dakikada çarpıcı bir istatistiğe imza attı.

BU SEZON İLK KEZ İSABETLİ ŞUT ATAMADI

Çaykur Rizespor karşılaşmasında 8 kez ile bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahasında topla en az buluştuğu ilk yarıyı geride bırakan Galatasaray, ayrıca ilk kez bir karşılaşmanın ilk devresinde isabetli şut çekemedi. Sarı-kırmızılılar 4 şutta isabet bulamadı. Karadeniz ekibi ise ilk yarıdaki 9 şutundan 2'sinde isabet buldu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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