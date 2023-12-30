Bu rahatsızlığını kimse bilmiyordu! Kerem Aktürkoğlu bıçak altına yattı
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi nedeniyle ameliyat oldu. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, futbolcunun başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi. Aktürkoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve geceyi hastanede geçireceği ifade edildi.
Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun Burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi nedeniyle ameliyat oldu.
KULÜP AÇIKLAMA YAPTI
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi nedeniyle operasyon geçirdiğini duyurdu.
"BAŞARILI BİR OPERASYON GEÇİRDİ"
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu konka hipertrofisi ve nazal septum deviasyonu (Burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi) nedeniyle sponsor hastanemiz Medicana Ataköy'de başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup bu geceyi müşahade altında hastanede geçirecektir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.