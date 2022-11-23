Bu para Dünya Kupası'nı kazandırır! İngiltere'nin her bir futbolcusuna vereceği prim olay oldu

2022 Dünya Kupası'na 6-2'lik İran galibiyetiyle başlayan İngiltere'de şampiyonluğun kazanılması durumunda futbolculara verilecek prim çok konuşuldu. Federasyonun, İngiltere Milli Takımı'ndaki her bir futbolcuya şampiyon olunması durumunda 500 bin pound ödeyeceği ifade edildi. Bazı futbolseverler 2018'deki şampiyonada primin 250 bin pound olduğunu hatırlatırken, bu rakamın 500 bin pounda çıkmasını fazla buldu.