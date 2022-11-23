Bu para Dünya Kupası'nı kazandırır! İngiltere'nin her bir futbolcusuna vereceği prim olay oldu
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2022 Dünya Kupası'na 6-2'lik İran galibiyetiyle başlayan İngiltere'de şampiyonluğun kazanılması durumunda futbolculara verilecek prim çok konuşuldu. Federasyonun, İngiltere Milli Takımı'ndaki her bir futbolcuya şampiyon olunması durumunda 500 bin pound ödeyeceği ifade edildi. Bazı futbolseverler 2018'deki şampiyonada primin 250 bin pound olduğunu hatırlatırken, bu rakamın 500 bin pounda çıkmasını fazla buldu.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na en fantastik başlangıcı yapan takımlardan biri İngiltere oldu. İran'ı 6-2'lik skorla geçen İngilizler, kupayı kazanmaları halinde yüksek miktarda prim kazanacak.
500 BİN POUND PRİM VERİLECEK
İngiltere basınında çıkan haberlere göre, İngiltere'nin Dünya Kupası'nı kazanması durumunda her bir futbolcuya 500 bin pound prim verilecek.
MİKTARI YÜKSEK BULANLAR VAR
2008'deki şampiyonada futbolculara 250 bin pound prim verildiğini belirten İngiliz futbolseverlerden bazıları, rakamdaki artışı fazla bularak federasyonu eleştirdi.