Bu nasıl tahmin Eto'o! Dünya Kupası'nı kazanacak takımı söyleyince dalga geçmeyen kalmadı

Barcelona'nın efsanesi, ülkemizde Antalyaspor ve Konyaspor formaları da giyen eski futbolcu Samuel Eto'o, Dünya Kupası ile ilgili herkesi şaşırtan bir tahmin yaptı. Şu an Kamerun Futbol Federasyonu Başkanlığı yapan Eto'o, Dünya Kupası'nı Kamerun'un final maçında Fas'ı yenerek kazanacağını söyledi. Efsane ismin bu tahmini sosyal medyada dalga konusu oldu.