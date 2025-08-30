Bu nasıl maç! Kocaeli'de uzatma anlarında karşılıklı goller

Bu nasıl maç! Kocaeli'de uzatma anlarında karşılıklı goller
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor, Kayserispor'u ağırladı. Karşılaşma maçın uzatma anlrında gelen karşılıklı gollerle 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı.

UZATMA ANLARINDA KARŞILIKLI GOLLER

Karşılaşmanın 90. dakikası 0-0 geçilirken, sahneye Kayserisporlu oyuncu Laszlo Benes çıktı. Yıldız oyuncu, 90. dakikada şık bir golle takımını öne geçirdi. Kayserispor maçı tam kazandım derken bu kez sahneye Kocelispor'dan Bruno Petkovic çıktı. Yıldız golcü, 90+5'te rakip ağları havalandırarak takımına ligdeki ilk puanları getirdi.

KOCAELİ İLK PUANINI ALDI

Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, 3 maç üst üste kaybetmesinin ardından ligdeki ilk puanını aldı. Kayserispor ise ligdeki üçüncü beraberliğini alarak puanını 3 yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yine boş geçmediler! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'e yürüdüğü esnada atılan slogan

İşte Erdoğan'ın Anıtkabir'e yürüdüğü esnada atılan slogan
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni sezona damga vuracak ikili! Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu

Yeni sezona damga vuracak ikili! İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.