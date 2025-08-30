Bu nasıl maç! Kocaeli'de uzatma anlarında karşılıklı goller

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı.

UZATMA ANLARINDA KARŞILIKLI GOLLER

Karşılaşmanın 90. dakikası 0-0 geçilirken, sahneye Kayserisporlu oyuncu Laszlo Benes çıktı. Yıldız oyuncu, 90. dakikada şık bir golle takımını öne geçirdi. Kayserispor maçı tam kazandım derken bu kez sahneye Kocelispor'dan Bruno Petkovic çıktı. Yıldız golcü, 90+5'te rakip ağları havalandırarak takımına ligdeki ilk puanları getirdi.

KOCAELİ İLK PUANINI ALDI

Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, 3 maç üst üste kaybetmesinin ardından ligdeki ilk puanını aldı. Kayserispor ise ligdeki üçüncü beraberliğini alarak puanını 3 yaptı.