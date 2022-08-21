Bu nasıl maç böyle! Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasında yaşanan ilkler saymakla bitmiyor

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a 5-2 mağlup oldu. Yıllar sonra yaşanan birçok ilke sahne olan karşılaşmada teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavililerin başında kalesinde ilk kez bu kadar çok gol gördü. Antalyaspor, Süper Lig'de Kasım 2012'den bu yana ilk kez Trabzonspor'u evinde üst üste iki kez mağlup ederken, Avcı'nın kariyerinde en az üç kez karşılaşıp mağlup edemediği tek Türk meslektaşı Nuri Şahin oldu.

Son şampiyon Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanında kalesinde tam 5 gol görürken mücadele birçok ilke sahne oldu.

YENİ TRANSFERİN İLK ŞUTU GOL OLDU

OPTA'nın verilerine göre, Trabzonspor formasıyla ilk golünü Antalyaspor'a atan Enis Bardhi, Süper Lig'de çektiği ilk şutu gole çevirdi.

ANTALYASPOR, TRABZONSPOR'A MAÇ VERMİYOR

Antalyaspor, Süper Lig'de Kasım 2012'den bu yana ilk kez Trabzonspor'u evinde üst üste iki kez mağlup etti. Akdeniz ekibi, Süper Lig'de Nisan 2016'dan (4-2 vs Galatasaray) bu yana ise ilk kez sezona "son şampiyon" unvanıyla giren bir rakibini mağlup etti.

2009'DAN BU YANA BİR İLK

Abdullah Avcı'nın Süper Lig kariyerinde en az üç kez karşılaşıp mağlup edemediği tek Türk meslektaşı Nuri Şahin oldu.(1 beraberlik 2 mağlubiyet) Trabzonspor yönetiminde en fazla gol yediği maçı Antalyaspor'a 5-2 mağlup olduğu karşılaşmada oynayan Abdullah Avcı, Süper Lig'de Ekim 2009'dan (İstanbul Başakşehir 0-6 Bursaspor) bu yana ilk kez kalesinde 5+ gol gördü.