Neler kaçırdı neler! Joshua King saç baş yoldurdu

Fenerbahçe'nin Norveçli forveti Joshua King, Sevilla maçının ilk yarısında kaçırdığı pozisyonla saç baş yoldurdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan King, net pozisyonu cömertçe harcadı. King, bu pozisyonun ardından bir fırsattan daha yararlanamadı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Sevilla ile kozlarını paylaştı. Sarı-Lacivertliler, maçın ilk yarısında İspanyol ekibinin kalesini bombardımana tuttu.

Görüntü: EXXEN

KALECİ ZOR ANLAR YAŞADI

Fenerbahçe Enner Valencia ve Joshua King ile net fırsatlara girdi. Özellikle duran toplarla net üstünlük kuran Fenerbahçe, fırsatları değerlendiremeyince ilk yarım saatte gol bulamadı. Joshua King'in kaçırdığı pozisyon ise maça damga vurdu.

Görüntü: EXXEN

ÜST ÜSTE İKİ POZİSYON KAÇIRDI

Maçın 28. dakikasında Enner Valencia, Joshua King'e harika bir ara pası attı. Bomboş kalan King, şutu çıkarmak yerine topu kaleci Dimitrovic'in sürdü. Açısı kalmayan King, ayağından kötü bir şut çıkardı ve topu kalecinin üstüne nişanladı. İlk yarının son anlarında Ferdi, boşta kalan King'e nefis bir orta açtı. Ancak King'in kafa vuruşunda top üstten farklı şekilde auta çıktı.