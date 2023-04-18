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Bu nasıl bir seviye? Okan Buruk'un goldeki rahatlığı her şeyin özeti oldu

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Alanyaspor deplasmanında skoru 4-1'e getirdiği anda Okan Buruk'un ekrana yansıyan görüntüsü olay oldu. Tecrübeli teknik direktör, golden sonra oturduğu yerden hiç kıpırdamadı Çılgın galibiyet serisiyle rekor kıran ve geçen hafta Kayseri'ye 6 gol atan Aslan'da farklı galibiyetler adeta normal bir durum haline geldi.

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'a konuk oldu. Pozisyon üretmek zorlandığı ilk yarıyı 2-1 üstün kapatan Aslan, ikinci yarıda vites yükseltti.

MERTENS VE RASHICA SAHNEYE ÇIKTI

Cim-Bom, 48'de Dries Mertens'in golüyle skoru 3-1'e getirdi. 63. dakikada ise sahneye bu kez Milot Rashica çıktı. Üst üste pozisyonlar bulan Sarı-Kırmızılılar rakip kaleyi adeta bombardımana tuttu.

Bu nasıl bir seviye? Okan Buruk'un goldeki rahatlığı her şeyin özeti olduGörüntü: beIN Sports

OKAN BURUK TEPKİ BİLE VERMEDİ

Rashica'nın attığı golden sonra ekrana Okan Buruk geldi. Tecrübeli teknik direktör gole tepki bile vermedi. Yakaladığı seri galibiyetlerin ardından geçtiğimiz hafta Kayserispor'a 6 gol atan Galatasaray'da farklı galibiyetler adeta normal bir duruma geldi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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