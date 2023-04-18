Bu nasıl bir seviye? Okan Buruk'un goldeki rahatlığı her şeyin özeti oldu
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Galatasaray'ın Alanyaspor deplasmanında skoru 4-1'e getirdiği anda Okan Buruk'un ekrana yansıyan görüntüsü olay oldu. Tecrübeli teknik direktör, golden sonra oturduğu yerden hiç kıpırdamadı Çılgın galibiyet serisiyle rekor kıran ve geçen hafta Kayseri'ye 6 gol atan Aslan'da farklı galibiyetler adeta normal bir durum haline geldi.
Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'a konuk oldu. Pozisyon üretmek zorlandığı ilk yarıyı 2-1 üstün kapatan Aslan, ikinci yarıda vites yükseltti.
MERTENS VE RASHICA SAHNEYE ÇIKTI
Cim-Bom, 48'de Dries Mertens'in golüyle skoru 3-1'e getirdi. 63. dakikada ise sahneye bu kez Milot Rashica çıktı. Üst üste pozisyonlar bulan Sarı-Kırmızılılar rakip kaleyi adeta bombardımana tuttu.
OKAN BURUK TEPKİ BİLE VERMEDİ
Rashica'nın attığı golden sonra ekrana Okan Buruk geldi. Tecrübeli teknik direktör gole tepki bile vermedi. Yakaladığı seri galibiyetlerin ardından geçtiğimiz hafta Kayserispor'a 6 gol atan Galatasaray'da farklı galibiyetler adeta normal bir duruma geldi.