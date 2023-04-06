Bu kez film koptu! Fenerbahçe tribünleri ve Jorge Jesus arasında olay çıktı

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'la oynadığı maçta taraftar ve takım arasında iplerin koptuğu net olarak ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli tribünler önce yönetimi istifaya davet etti, ardından futbolculara tepki gösterdi.

ARAO'DA ÇIĞRINDAN ÇIKTI

Fenerbahçe tribünleri oyuna giren Willian Arao'yu yoğun şekilde ıslıkladı. Jorge Jesus o anlarda iki elini yana açıp tribünlere tepki gösterdi. Sinirlenen tecrübeli hoca kulübesine döndü.

VALENCIA'DA YİNE ISLIK, YİNE JESUS TEPKİSİ

Sarı-Lacivertli tribünlerden Enner Valencia oyundan çıkarken yine ıslık sesi yükseldi. Jorge Jesus tribünlere bir kez daha tepki gösterdi. Kulübedekilerin 'alkışlayın' işareti yapması üzerine taraftarlar Valencia'yı alkışladı.