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Bu kez film koptu! Fenerbahçe tribünleri ve Jorge Jesus arasında olay çıktı

Spor Haberleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Willian Arao'yu ıslıklayan tribünlere sert çıktı. İki elini yana açıp tepki gösteren Jesus, sinirlenip kulübeye çekildi. Valencia'nın ıslıklanmasından sonra Jesus tribünlere yine tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'la oynadığı maçta taraftar ve takım arasında iplerin koptuğu net olarak ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli tribünler önce yönetimi istifaya davet etti, ardından futbolculara tepki gösterdi.

Bu kez film koptu! Fenerbahçe tribünleri ve Jesus arasında olay çıktı

ARAO'DA ÇIĞRINDAN ÇIKTI

Fenerbahçe tribünleri oyuna giren Willian Arao'yu yoğun şekilde ıslıkladı. Jorge Jesus o anlarda iki elini yana açıp tribünlere tepki gösterdi. Sinirlenen tecrübeli hoca kulübesine döndü.

Bu kez film koptu! Fenerbahçe tribünleri ve Jesus arasında olay çıktı

VALENCIA'DA YİNE ISLIK, YİNE JESUS TEPKİSİ

Sarı-Lacivertli tribünlerden Enner Valencia oyundan çıkarken yine ıslık sesi yükseldi. Jorge Jesus tribünlere bir kez daha tepki gösterdi. Kulübedekilerin 'alkışlayın' işareti yapması üzerine taraftarlar Valencia'yı alkışladı.

Bu kez film koptu! Fenerbahçe tribünleri ve Jesus arasında olay çıktı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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