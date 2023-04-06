Bu kez film koptu! Fenerbahçe tribünleri ve Jorge Jesus arasında olay çıktı
Spor Haberleri
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Willian Arao'yu ıslıklayan tribünlere sert çıktı. İki elini yana açıp tepki gösteren Jesus, sinirlenip kulübeye çekildi. Valencia'nın ıslıklanmasından sonra Jesus tribünlere yine tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'la oynadığı maçta taraftar ve takım arasında iplerin koptuğu net olarak ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli tribünler önce yönetimi istifaya davet etti, ardından futbolculara tepki gösterdi.
ARAO'DA ÇIĞRINDAN ÇIKTI
Fenerbahçe tribünleri oyuna giren Willian Arao'yu yoğun şekilde ıslıkladı. Jorge Jesus o anlarda iki elini yana açıp tribünlere tepki gösterdi. Sinirlenen tecrübeli hoca kulübesine döndü.
VALENCIA'DA YİNE ISLIK, YİNE JESUS TEPKİSİ
Sarı-Lacivertli tribünlerden Enner Valencia oyundan çıkarken yine ıslık sesi yükseldi. Jorge Jesus tribünlere bir kez daha tepki gösterdi. Kulübedekilerin 'alkışlayın' işareti yapması üzerine taraftarlar Valencia'yı alkışladı.